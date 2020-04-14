去年在越南近海附近與越南船隻發生對峙的中國大陸「海洋地質8號」石油探勘船又回到了南海海域。美國批評大陸在周邊鄰國忙於抗疫之時強化其在這一海域的存在。

越南船隻跟「海洋地質8號」去年在這一水域僵持持續數月。美國之音引述路透報導，海洋地質8號探勘船今天再次出現在離越南海岸158公里的水域，這裡是越南的專屬經濟區。據追蹤船隻方位的網站海事交通網站（MarinTraffic）提供的訊息，與這艘大陸船隨行的還有至少一艘大陸海警船。

海事交通網站的信息顯示，越南方面出動了至少3艘船隻前往應對。

「海洋地質8號」是進行海洋地質勘探的專業船隻。這艘船進入這一海域正值越南為遏制新冠病毒疫情而實行15天封城措施即將結束的時候。

本月8日，大陸一艘海警船在南海帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）的一座鑽井平台附近撞沉一艘越南小漁船。船上有8名漁民。

越南方面向提出抗議，稱大陸的行為侵犯了越南的主權，威脅到越南漁民的生命。

美國對這個事件表達「嚴重關切」。上個月，美國一艘航母訪問了越南中部城市峴港。

美國國務院在一份聲明中說，美國呼籲陸方繼續專注於支持國際上與全球病毒大流行作鬥爭的努力方面，不要趁其他國家無力分心或比較脆弱的時候在南海擴大自己的非法主權訴求。

大陸官媒環球時報稱，越南利用這次漁船事件分散公眾對河內應對疫情不力的關注。

大陸和越南在南海越南附近水域的糾紛持續多年。越南把這一水域稱作東海。

(中時 )