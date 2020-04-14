4至8歲小童立體口罩試辦網購，民眾一樣透過emask系統預購，emask系統將自動辨識健保卡16（含）歲以下即可登記預購。（縣府提供）

金門地區的兒童口罩供應不足，中央同意增加配額，縣府為確保校園防疫安全，決定採取超前部署管制作業，自4月16日起至22日止，持有16（含）歲以下的健保卡，才能購買兒童口罩，希望鄉親注意配合。

縣府表示，中央同意自4月16日起倍增金門的兒童口罩供應量，包括全縣5鄉鎮衛生所及10家藥局在內，每周各由原來的1200片增為2400片。

縣衛生局評估，全縣公私立幼兒生人數2180人，國小1~6年級學生3770人，共計5950人。目前是每2周買1次，每次限10片，兒童口罩涵蓋率將可達到121％（7200人／5950人）。

中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，自4月23日起恢復兒童口罩購買年齡限制，持有16（含）歲以下健保卡，才可購買兒童口罩。但縣府為確保兒童健康和校園防疫，決定採取超前部署，比中央還要提前1周的作業新制，即自4月16日起至22日止，共計一周，持有16（含）歲以下健保卡，才可購買兒童口罩。

衛生局補充說明，中央流行疫情指揮中心也在今天公布，口罩實名制2.0第5期網購自明（15）日起開始預訂，除原本成人口罩外，將試辦網購4至8歲小童立體口罩，民眾一樣透過emask系統預購，emask系統將自動辨識健保卡16（含）歲以下即可登記預購。小童立體口罩尺寸：對折長度小於8公分、寬度小於12公分。

衛生局提醒鄉親，在購買前務必確認尺寸，才能買到符合家中孩童使用的口罩。

(中時 )