名導演鈕承澤因性侵《跑馬》劇組女助理，儘管案件審理期間以「7位數」高額賠償達成和解，但今(14)日台北地院合議庭依強制性交罪判刑4年；有知情人士出面解釋這不代表和解沒幫助，判刑4年已算是減刑結果，而判刑與否其實關鍵在於女方。

2018年11月鈕承澤遭指控性侵《跑馬》劇組女助理，開庭時認錯不認罪，堅稱喜歡女方，對方也清楚兩人會進一步發生性關係；在審理期間，辯護律師也表示本案調解成立，鈕承澤已賠償女方「7位數」金額彌補身心傷害，因此判法官予以緩刑。

合議庭根據相關證人證詞，釐清鈕承澤和女助理平時的關係，僅止於工作上，並非他所說的「有曖昧情愫」，認定他只是為脫罪找藉口；而鈕承澤強迫女助理發生性行為時，對方做出明顯反抗動作，確定鈕承澤不可能不知道女方不願意，最後卻還是繼續強暴她。

檢方認為鈕承澤非真心認錯，所以求刑3年4月，但台北地院合議庭認為太輕，決定判刑4年刑期；鈕承澤對此則表示，會透過律師遵期上訴。不過，外界會質疑和解沒用，根據《ETtoday新聞雲》報導，律師包盛顥則說，「儘管判決沒達到緩刑目的，但判刑4年已是法官考量後的刑度」，並提到法官判刑的關鍵是在於被害人是否願意原諒受害者。

(中時電子報)