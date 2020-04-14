身材火辣的苔苔，近期時常以動漫裝扮現身。（Up直播提供）

苔苔在Up直播上徵求喜好動漫的另一半。（Up直播提供）

動漫系性感正妹苔苔近期轉戰Up直播，因為五官神似南韓女團EXID的哈尼，而有了直播界「台版哈尼」的稱號，擁有32E、24、35的好身材，一加入Up直播就迅速闖出名號，累計大批粉絲，直播上也不改活潑性感的本性，時常大秀傲人上圍，並多次公開徵友。

擁火辣身材的她，從高中開始就擔任外拍模特兒，累計多年外拍經歷，並於前年遠赴日本取景，獻出有生以來最大尺度極限，主打全裸不漏點，推出女友系甜美寫真集《Nori苔眼一笑很傾城》便瞬間爆紅，造就臉書粉專、IG坐擁15萬以上的龐大粉絲。

苔苔有著活潑亮眼的外型，私底下卻宅性十足，是個不折不扣的熱血動漫迷，轉戰Up直播的她，也經常在直播時展現身為鐵血漫迷的本性，不時變裝以各式蘿莉的裝扮出現，暗黑船長、不知火舞、兔女郎等角色紛紛出籠，讓粉絲們又驚又喜，造就只一天不開播，就會收到粉絲的來信詢問。

至於被問到感情的狀況，苔苔笑稱：「自己單身3年了，一直沒遇到適合的人，希望能在直播上認識喜歡動漫的另一半。」並表示，自己的願望是能跟男友一同做Cosplay變裝，拍下許多動人的照片，若有需要也不排斥與男友全裸入鏡，作風十分大膽。

(中時 )