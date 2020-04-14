運送防疫物資引爆華航改名爭議， 獨派團體今天發表共同聲明，肯定行政立法部門以迅速明快的行動，回應台灣人民的心聲。並認為台灣正名行動的成功，將是防疫人員、台灣人民，以及現在的內閣、立法院，送給蔡英文總統連任的最大賀禮！

獨派的台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣客社、台灣教師聯盟共同聲明中表示，在舉世讚譽同時，台灣政府評估已行有餘力後，開始將提供成功經驗援助國際並捐贈防疫物資。

但是，獨派團體指出，第一批「Taiwan」捐贈的口罩抵達時，媒體鏡頭前的飛機機身上卻是「China Airlines」的大字，然後一箱箱的物資貼著｢Taiwan can help」！受到這個畫面衝擊，許多國人認為這會讓原本就搞不清楚台灣、中國不相隸屬的外國人，誤以為是來自中國捐贈，甚至中國還可以利用這個宣傳，台灣是中國的一部份，紛紛強力呼籲華航改名。

對於這個訴求，獨派認為，政府以相當正面並且積極的行動來回應。除了執政黨立院黨團已將護照、華航正名排入週五(16日)議程外，蘇貞昌院長也於14日要求華航機身加註台灣，華航也表示將遵照辦理。

聲明中指出，今年1月的817萬票就是台灣不想要跟中國扯上關係的民意表現。何況，這次的疫情爆發，讓更多的台灣人更想離中國越遠越好！關於航權、經營利益、時間帶和可能耗用巨額經費等等，在國家生存前提問題下都顯得緲不足言。

聲明中強調，現在行政、立法雙雙以迅速明快的行動回應長久以來台灣人民渴望正名的心聲，我們除了給予熱烈的掌聲，更要指出：台灣正名行動的成功，是送給蔡英文總統連任的最大賀禮！

(中時 )