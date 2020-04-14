IMF：全球經濟今年衰退3％ 台灣經濟下修成-4％ 21:062020/04/14 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國際貨幣基金組織。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金會表示，受到新冠病毒影響，今年全球經濟預料將會大幅度衰退3%。這個數字是上個世紀30年代以來，最嚴重的經濟衰退。台灣經濟則被IMF下修為-4%，這也是對台灣數十年以來最壞的預測。 國際貨幣基金會對於今年全球的經濟表現，原本預測將成長3.3%。IMF的經濟專家表示，新冠對經濟造成的衝擊遠遠超過十多年前的金融危機。 不過，IMF同時修正了對明年經濟成長率的預測，原先對2021年的預測是3.4%，因為今年大幅度衰退，所以2021年的經濟成長率調高為5.8%。 (中時 ) #IMF #3% #預測 #全球經濟 #國際貨幣基金 也許您會感興趣 國際熱門新聞 病毒源於武漢無證據！英病毒變種研究第一作者點出關鍵 - 國際 99人染新冠！美藥廠全球高層會議慘淪超級病毒溫床 - 國際 咬定！華裔科學家何大一：毫不懷疑 新冠病毒源於陸 - 國際 陸地質船返回越南近海 陸越緊張加劇 - 國際 戰狼沉默了...陸不再稱「美軍散播病毒」美官員透露內幕 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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