國際貨幣基金會表示，受到新冠病毒影響，今年全球經濟預料將會大幅度衰退3%。這個數字是上個世紀30年代以來，最嚴重的經濟衰退。台灣經濟則被IMF下修為-4%，這也是對台灣數十年以來最壞的預測。

國際貨幣基金會對於今年全球的經濟表現，原本預測將成長3.3%。IMF的經濟專家表示，新冠對經濟造成的衝擊遠遠超過十多年前的金融危機。

不過，IMF同時修正了對明年經濟成長率的預測，原先對2021年的預測是3.4%，因為今年大幅度衰退，所以2021年的經濟成長率調高為5.8%。

(中時 )