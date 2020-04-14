女星潔絲娜佛里茲鲍爾持刀剖屍，精神大崩潰的演技獲提名木星獎影后。（海鵬提供）

原定金馬奇幻影展「驚喜場」的分屍驚悚片《抽屍剝繭》，不僅未受影展喊卡影響，更如期於14日舉行試片，吸引姚以緹、溫貞菱及邱志宇等不少影人到場獵奇欣賞。該片是首度有德國法醫直接參與編劇的電影，改編自「德國史蒂芬金」費策克暢銷小說《解剖》，並由《顫慄異次元》奇幻名導克利斯汀艾瓦特執導。

全片描述一場連環殺人案更暗藏救援線索，被肢解的女屍頭顱裡藏著紙條、舌頭被剪斷的男屍咽喉埋著照片、慘遭樁刑的屍體裡發現一組神祕號碼，而這一切，都竟是拯救法醫女兒的線索，片中劇情「屍屍入Call」，試片時大銀幕屍味及現場笑聲蓋過酒精味，讓人幾乎忘卻疫情。

《抽屍剝繭》改變自德國驚悚小說天王費策克與德意志首席法醫仇克斯共同創作的犯罪小說〈解剖〉，該書不僅暢銷24個國家，並勇奪德國讀者票選年度最佳驚悚小說金獎。

小說搬上大銀幕，場景除真的有停屍間外，最愛說「根據真實事件改編」的首席法醫仇克斯，更親身參與編劇，劇情除「遠端遙控分屍解剖」、「屍體傳訊息」、「綁架案追蹤」橋段設計讓人血脈噴張，更巧妙運用「孤島」、「暴風雪」元素，製造出「網內、網外」及「限時救援」分隔兩地的緊張驚悚感。電影30日在台上映。

(中時 )