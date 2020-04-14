富比世14日公布最新一期全球最佳創投人榜單，受益於對字節跳動、拼多多的投資，紅杉資本全球執行合夥人、紅杉中國創辦及執行合夥人沈南鵬蟬聯榜首，而榜單中多達20％的人所在國為中國，能看出中國創投資本的盛行與新創活力。

富比世報導，除沈南鵬外，榜單前5名均為舊金山居民，依序為Accel合夥人Andrew Braccia、紅杉資本合夥人Roelof Botha、Andreessen Horowitz合夥人Benjamin Horowitz、Mayfield Fund董事總經理Navin Chaddha。上述4人分別通過對Slack、Square、Okta、Lyft等企業的投資獲得成功。投資小米的晨興資本創始人合夥人劉芹排名第6，紀源資本管理合夥人童士豪排名第10（所在國為美國）。

富比世稱，所在國為中國的上榜者為20位，比去年的21位略有下降。所在國為美國的上榜者數量最多，有73位。此外則有瑞典（2位）、英國（2位）、印度（1位）、瑞士（1位）、阿拉伯聯合大公國（1位）。

(工商 )