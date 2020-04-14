IMF估大陸2020年經濟增長1.2％ 21:092020/04/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金組織（IMF）14日發布「世界經濟展望」報告，認為2020年將會是自1930年代經濟大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，並預估大陸2020年實際GDP增長率為1.2％。 IMF指出，在疫情影響下，2020年全球經濟將萎縮3%，為1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，比2008、2009年金融危機還嚴重許多。不過IMF稱，假設疫情能在2020下半年消退，預計全球經濟在2021年能增長5.8％。 大陸方面，IMF預估2020年經濟增長1.2％，2021年經濟增長9.2％。 (工商 ) #IMF #經濟增長 #大陸 #最嚴重 #經濟衰退 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟學家示警 美國經濟衰退ing 20:532020/04/10 財經 口罩正妹梨渦允允脫了！身穿比基尼秀梨渦甜笑 20:512020/04/10 星光 科法斯預估：全球破產企業今年激增25％ 04:092020/04/11 財經要聞 陸中小企 復工率超過八成 04:092020/04/11 全球財經 明冷氣團來襲！氣象局曝這2天威力最強 低溫急凍10度 22:172020/04/11 生活 快評》兩岸交流愈頻繁 台灣愈安全 23:062020/04/12 軍事 利差優勢 高收債前景浮現 04:102020/04/13 投資理財 諾貝爾經濟學家 席勒：恐懼心態 經濟衰退元凶 04:102020/04/14 全球財經 國外指數期貨贏家專欄－財報周上場 美股拐點到 04:102020/04/14 證券．權證 陸海關總署：第一季進口豬肉95.1萬噸 10:372020/04/14 兩岸 財經熱門新聞 最優秀主權基金也栽筋斗！ 老謝揭台積電重摔內幕 - 財經 金融圈再失人才 兆豐銀獨董廖學興辭世 - 財經 - 工商 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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