國際貨幣基金組織（IMF）14日發布「世界經濟展望」報告，認為2020年將會是自1930年代經濟大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，並預估大陸2020年實際GDP增長率為1.2％。

IMF指出，在疫情影響下，2020年全球經濟將萎縮3%，為1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退，比2008、2009年金融危機還嚴重許多。不過IMF稱，假設疫情能在2020下半年消退，預計全球經濟在2021年能增長5.8％。

大陸方面，IMF預估2020年經濟增長1.2％，2021年經濟增長9.2％。

(工商 )