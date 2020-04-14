新冠肺炎疫情影響所有飯店住房生意，立足30年的台北西華飯店決定將原本暑假進行的裝修計提前，並逐步整修館內各營業單位，西華飯店今（14）日發聲明指出，西華飯店沒有任何「暫時停業」或「休業」計畫，而會一直持續服務，澄清媒體不實報導。

台北西華飯店指出，為提供優質服務，飯店每年定期執行設備維護保養，時間皆選定寒暑假淡季，即是為了將養護期間對客人造成的影響減到最低。如今適逢疫期、是維護保養良機，因此計畫進行如牆面油漆、管線維護等細部工作。目前規劃TOSCANA義大利餐廳將於4月17日（星期五）起展開為期約10天的維護保養，4月30日（星期四）恢復服務。西華飯店大廳及二樓兩間餐廳 - Henry’s Bar及怡園中餐廳亦將於五月之後陸續規劃維護保養。維護保養期間其他餐廳皆持續提供服務。

西華飯店並表示，上述所有維護保養期間，西華飯店客房都將維持營運。維護期間，西華將竭力確保消費者權益受到絕對保障。關於旅展期間購買之餐券問題或營業時段詢問。

(工商 )