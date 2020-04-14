隨著科技的發展，藍牙耳機產品已有逐漸取代傳統有線耳機的趨勢，由於藍牙耳機具備重量輕、體積小、無需透過線材傳輸、省電等多項優點，為市面上流行商品。為確保市售藍芽耳機品質，經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，針對市售藍芽耳機在國內各大賣場、網路拍賣及零售商等販售通路隨機購入，抽樣18件樣品進行檢測，檢測結果品質項目均全數符合，「中文標示」經初步查核計14件不符合規定。

標檢局表示，品質檢測項目中，「傳導干擾試驗」及「輻射干擾試驗」項目全數符合，不過在「中文標示」部分，有14件初步查核不符合，包含 本體無標示「額定電壓」、 未以中文標示產地規格製造商等項目，甚至有部分產品未以繁體中文標示，更出現無標示的產品。

對於不符合規定後續處置事項，標準檢驗局說明，「藍牙耳機」非屬該局公告應施檢驗商品，本次「中文標示」經初步查核不符合的商品，已移請經濟部中部辦公室依「商品標示法」辦理後續處置事宜。

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品安全性及標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用「藍牙耳機」商品時，選購時應檢視廠商名稱、地址及電話、原產地、電氣規格（如：電壓或電流等）及型號等各項標示是否清楚。並檢視商品本體、內外包裝或說明書是否含使用方法、規格、注意事項或警語等標示。操作商品前詳細閱讀使用說明，並確實依說明內容使用，尤應注意使用說明所列注意事項或警語。

(工商 )