新冠病毒蔓延，各國政府都祭出行動禁令，要求人們減少出門，那麼日常食物的採買怎麼辦?泰國的「蔬果卡車」此時生意興隆，卡車上裝有各種蔬果，也有辣椒、新鮮豬肉等各種食品，成了不必出門也能買食材的替代方案。

路透社報導，其實這種蔬果車在過去很常見，只是隨著時代變化，大型超市與新興購物商場的出現，蔬果車已愈來愈少了。結果現在，新冠病毒的爆發，使這樣的生意形態再次出現。

經營蔬果車的Wannapa表示，自從1月份出現新冠病毒以來，生意一直不錯，平均每天可以賺到2200泰銖（約2021新台幣），在過去，每天大約約1800泰銖（合1653新台幣）。

被問到顧客前來購物時，也會有接觸的風險，難道不怕嗎? 他說：「儘管我害怕這種病毒，但我仍然必須出去銷售，否則顧客將沒有食物可吃。」

泰國的蔬果卡車來自批發市場，當地主管Panalee Phatraprasit表示，批發市場為數百輛在曼谷行走的蔬果卡車供貨。在過去，蔬果卡車不算很好的賣菜管道，大家習慣上超級市場或傳統市場。

泰國新冠病毒病例有2613例確診，有41人病逝。

泰國政府的行動禁命仍在持續，餐廳與超市可以外派送貨，但不能對外營業，並且晚上實行六小時宵禁。

(中時電子報)