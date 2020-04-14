現貨黄金多頭大爆發，14日一舉突破1730美元／盎司關口，創2012年11月以來近7年新高，值得一提的是，期金價格已經突破1780美元，期貨與現貨之間的價格差距依舊嚴重。

部分外資機構看多國際金價至2000美元，包括加拿大豐業銀行在內的多家境外機構認為在疫情下美國聯準會帶動的本輪貨幣寬鬆政策及全球範圍內的經濟救助計畫，將長期有利金價，受此影響金價有望突破每盎司1920美元的歷史高點至2000美元上方。

(旺報 )