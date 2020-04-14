現貨黃金衝上1730美元 近7年新高 21:502020/04/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現貨黄金多頭大爆發，14日一舉突破1730美元／盎司關口。（Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現貨黄金多頭大爆發，14日一舉突破1730美元／盎司關口，創2012年11月以來近7年新高，值得一提的是，期金價格已經突破1780美元，期貨與現貨之間的價格差距依舊嚴重。 部分外資機構看多國際金價至2000美元，包括加拿大豐業銀行在內的多家境外機構認為在疫情下美國聯準會帶動的本輪貨幣寬鬆政策及全球範圍內的經濟救助計畫，將長期有利金價，受此影響金價有望突破每盎司1920美元的歷史高點至2000美元上方。 (旺報 ) #美元 #金價 #突破 #現貨 #機構 也許您會感興趣 推薦閱讀 金價面臨1700美元關卡 越過可望成避險之王 21:362020/04/10 財經 防疫撤離 南投溫馨巴士精實演練 04:102020/04/12 地方新聞 富蘭克林：各項因素皆有利長線金價表現 22:142020/04/12 財經 高盛北京第二家外資控股券商 04:102020/04/13 焦點新聞 台股進入橫向整理 期現貨拚守5日線 10:022020/04/13 財經 《商情》適逢英國耶穌受難日 上周五LME基本金屬期貨休市一日 10:012020/04/13 財經 《台北股市》外資上周轉買超台股0.7億美元 今年仍賣超逾百億美元 15:572020/04/13 財經 做空風暴狂襲 中概股恐大逃殺 04:092020/04/14 焦點新聞 黃金工資打折 搶救母親節買氣 04:102020/04/14 產業．科技 《商情》適逢英國復活節 周一LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/04/14 財經 兩岸熱門新聞 新冠肺炎治癒有無後遺症？鍾南山首曝最新判斷 - 時政 華為5G生變？英情報機構籲疫情後重估對陸關係 - 時政 兩岸私下若無溝通管道 恐現危機 - 兩岸要聞 - 中國時報 「我們被騙了！」川普威脅退出世衛、世貿組織 - 兩岸 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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