（De Beers即日起至5月10日於台北101精品店舉辦頂級珠寶展。圖／De Beers提供）

頂級珠寶無畏疫情，母親節前夕春季展仍陸續在四月間展開，有別以往大型展出大減，多數品牌以分店櫃位、分流、分區、分時全台巡迴展，其中仍堅持大規模開展LVMH集團旗下金雞母寶格麗，今年展件高達300件、總值逾50億元冠業界，其次是Tiffany、伯爵、CHAUMET、De Beers等，累計光是3月底、4月間在台頂級珠寶價值即近百億元。

De Beers即日起至5月10日於台北101精品店舉辦「Nature's Wonders 頂級珠寶展」，將展出超過60件、總價逾新台幣9億的頂級珠寶作品，更與知名藝術家李霽合作，打造一場別開生面的珍稀鑽石藝術展覽。

而BVLGARI寶格麗於上周舉辦CINEMAGIA頂級珠寶暨腕錶展，較之往年規模少了貴賓派對等，展覽採預約鑑賞制，引進近300件、總值逾50億頂級珠寶及腕錶來台，展現寶格麗與電影間的情緣，其中更包含13件全球首度曝光的頂級翡翠作品；而據百貨通路指出，以往頂級珠寶展會一次性大規模舉辦，而今年以來，因疫情受限百人以上聚集，而以全台各店分流分區邀請VVIP預約鑑當，儘管沒有大規模派對，但展出珠寶件數豐富，也相對提升客單。

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