近來因疫情影響，許多網友們開始在家工作、減少外出；居家隔離者更要與家人、伴侶保持距離，禁止親密接觸...種種限制讓不少網友們悶壞了，因此宅經濟也著受惠，線上影音播放軟體流量大增面臨網路癱瘓、電玩業者也在此時祭出新款遊戲引發討論、IG上甚至出現許多惡搞量體溫的時尚Pose寫真照及搞笑影片，希望在這世界疫情嚴重的此刻帶來一些幽默風趣！

許多網友紛紛上網求解在家如何解悶等相關話題：「不能和男朋友見面約會了，在家好無聊」、「不出門在家和另一半大眼瞪小眼，很容易有摩擦」，也有網友開玩笑「在家不出門，明年生育率要提升了」、「不是有媒體報導，情趣用品業績暴增嗎?」。對此，有一款「小藍蕉」竟然意外成為網友們話題寵兒。網友們藍色的小香蕉，擺出各種撩人的Pose，直言「用懶(藍)覺(蕉)救台灣，我有蕉男友我驕傲」之口號。

這款藍蕉（台語諧音，意指男生生殖器），是情趣小物熱銷款「蕉男友」出的第二代按摩棒。小藍蕉有著女孩們無法抗拒的蒂芬妮藍，如香蕉般的光滑曲線可愛且療癒，微翹的弧度與三片蕉皮營造的包覆效果，透過大數據設計出「最適合台灣女生尺寸的長度與上翹彎度」，光是外型就讓人心生愛憐，是自拍與自嗨最搶手的新道具！

近年來的情趣商品，多走可愛療癒風。（圖／好玩國際提供）

業者看準商機，與台灣的社群網路服務的網站 Dcard（狄卡）4月15日限量首賣活動 https://www.dcard.tw/f/sex/p/232523814，讓不少網友們直呼「母湯喔！這個香蕉有魔力….」、「這根本是榨汁機」，紛紛Tag朋友要不要吃「藍蕉」。限量版本【小藍蕉】反差有趣又有記憶點的產品名稱，讓人會心一笑。

小藍蕉一出場便成為大家討論的話題，不少沒用過情趣用品的網民們也忍不住想感受「藍蕉的魔力」。這波居家防疫大作戰，藍蕉男友成為在家娛樂的新榜首，增加夫妻床上娛樂，更讓遠距戀愛見不到男友的女生們乖乖在家防疫不出門的新樂趣。

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(中時電子報)