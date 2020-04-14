基隆2至3歲「幼幼專班」名額擴增，下月2、3日線上登記。（吳康瑋攝）

公立及非營利幼兒園招生登記每年都很搶手，基隆市今年度將在5月2、3日開放線上系統報名，市長林右昌14日指出，基隆公立及非營利幼兒園共增24班，比去年增加522個招生名額，其中2至3歲「幼幼專班」就增加13班207個的名額，就讀率高達33％，他也盼藉此減輕青壯家庭的教育負擔。

林右昌說，為了讓青壯年的市民能夠安心工作，市府特別擴大「幼幼專班」的收托名額，他指出，基隆今年總共可以提供442個收托名額，完整銜接在地托嬰中心嬰兒的入園需求。

教育處表示，基隆市公立及非營利幼兒園招生登記，將在5月2日早上9點至下午3點、5月3日9點至12點，開放線上系統報名，待登記完成後，將統一線上抽籤，未額滿的幼兒園，也增開放第二次線上登記機會，讓備取的兒童，可以再次上線登記增加機會。

另外，教育處表示，基隆市公立及非營利幼兒園今年度共核定4297個名額，扣掉直升的名額後，可招收的新生仍多達1960名，教育處強調，市府設計一款「即時揭示系統」，民眾只要掃瞄QR-Code，便可以即時掌握所有幼兒園的登記狀況，市府提醒民眾，在登記截止前，都可以線上更換登記的幼兒園，為下一代選擇最適合的就讀環境。

(中時 )