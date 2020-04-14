美股Q1財報季本周開跑，首先由銀行類股財報出爐，加上歐美疫情有逐漸趨緩跡象，美國紐約州長古莫也聲稱，最壞時期已過，投資人情緒轉為樂觀，道瓊期指盤前上漲逾400點，歐股也開高走高，並進入技術性牛市。美股周二開盤上漲396.77點、暫收23,787.54點，隨後漲勢來到超過500點。

(中時電子報)