美股財報季開跑、歐美疫情趨緩 美股開盤漲逾500點 21:372020/04/14 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股開盤漲逾500點。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股Q1財報季本周開跑，首先由銀行類股財報出爐，加上歐美疫情有逐漸趨緩跡象，美國紐約州長古莫也聲稱，最壞時期已過，投資人情緒轉為樂觀，道瓊期指盤前上漲逾400點，歐股也開高走高，並進入技術性牛市。美股周二開盤上漲396.77點、暫收23,787.54點，隨後漲勢來到超過500點。 (中時電子報) #開跑 #歐美疫情 #趨緩 #美股 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 國外指數期貨贏家專欄－疫情趨緩 道瓊指數持續反彈 04:102020/04/10 證券．權證 經濟陳時中該上場了 04:102020/04/10 時論廣場 燦坤會員特典今開跑 04:102020/04/10 時尚消費 滬深兩市小跌 港股假期休市 10:512020/04/10 財經 《半導體》南亞科：歐美疫情若至Q3 下半年市況恐趨緩 15:402020/04/10 財經 大陸疫情趨緩 雅茗-KY3月營收月增92.31% 16:102020/04/10 財經 國債期貨業務 三大行開跑 04:092020/04/11 全球財經 外匯探搜－美元需求緊俏趨緩 非美貨幣升勢不淡 04:102020/04/11 產業特刊 中市府首辦幼兒園優良教案評選開跑 09:572020/04/11 生活 生醫業績發表會 4月15日開跑 04:102020/04/13 產業特刊 財經熱門新聞 最優秀主權基金也栽筋斗！ 老謝揭台積電重摔內幕 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 金融圈再失人才 兆豐銀獨董廖學興辭世 - 財經 - 工商 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 「台灣航空」遭立榮註冊？ 智慧局：華航可申請 但專用需條件 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。