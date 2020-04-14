台灣透過華航運輸外援口罩，獲得國際好評，但華航把自家商標「ChinaAirlines」外巾披在貨櫃上，被誤以為是中國大陸的航空公司，讓阿扁時代就吵著要「正名」的議題再度浮上檯面，民進黨順應網友卻也知到華航改名茲事體大，結果被國民黨逮到機會嘲諷，這也讓原先只是想藉「機」打知名度的華航，見到始料未及的發展。

中華航空協助政府運送口罩援助外國，卻因機身及貨櫃箱上的「China Airlines」遭誤認為大陸捐贈。（圖／荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

華航改名議題不是第一回了，從民進黨首次執政以來，就曾經歷過3次討論，最後不了了之，原因就在於「代價太大」。根據會計師精算，光是「ChinaAirlines」這塊招牌就價值10億美元，航空界人士憂心，改名茲事體大，除了數10億成本，還可能丟掉航權，目前在國際現實下看不到好處。

華航工會就曾表示，改名牽涉烤漆、人力、商標等成本，恐超過新台幣10億元，而且中華航空是一家上市公司，任何決策都會牽動到股東權益，不可貿然行事；更不用說大陸目前使用「中國國際航空Air China」，華航若是拿掉「China Airlines」後，大陸有可能「整碗端去用」。

有立委擔憂，華航一旦改名牽涉到國際約定，我航線、航權恐面臨打壓，甚至導致飛不出台灣的窘境。航空界人士也表示，改名不只合約可能重談，有些指定航權，改名後未必能直接接手，華航目前是天合聯盟一員，若改名也要重新加入像是IATA、ICAO等國際組織，主要也受大陸影響，華航改名後，在國際上可能寸步難行，若是其他國家認定改名案是政治動作，有可能直接收回航權。

「台灣航空」商標所有權人，至今仍是立榮航空。 （圖／經濟部智財局商標檢索系統）

另外，若是要改名為「台灣航空」，恐怕也有難度，原因在於立榮航空、大華航空和台灣航空在1988年合併後，承接長榮航空國內航線，在經濟部智財局商標檢索系統，還可以查到「台灣航空」的所有權人至今仍是立榮航空，華航若要改名為「台灣航空」，恐怕還得先問過長榮集團。

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(中時電子報)