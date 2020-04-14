大陸有一位媽媽最近1個月來經常在凌晨聞到燒香味，但平時家中並沒有拜拜的習慣，原以為是從鄰居家中飄過來，後來才發現是女兒在房內偷養嬰靈「古曼童」，趁著夜深燒香祭拜，希望能藉此幫助她實現願望。

根據《澎湃新聞》報導，這名韓姓媽媽表示，某天晚上她尋著味道，這才發現是從女兒婷婷的房間飄出，當時她一打開門，看見婷婷正對著衣櫃裡膜拜，走近一看發現，裡頭竟然藏有一個長相詭異的娃娃，「滿臉畫著符號，旁邊擺放著一瓶油和一瓶粉，還有一幅裸女圖，當時我們家裡人都嚇壞了」。

經追問下婷婷表示，她在「古曼童吧」看到許多中學生都在養，有人聲稱帶著它到學校，寫考卷時都能預知答案，婷婷信以為真，便上網買了佛牌、降頭粉、迷情蠟燭等物品，花了近5千人民幣（約新台幣2.1萬），接著在每天淩晨12點時，偷偷地起床上香、供奉食品飲料，並向詭異娃娃許願祈禱。

韓女透露，自己事後也到該網站留言，不久後就被加進微信群組，「賣家告訴我，佛牌裡是屍油和小孩頭骨，而降頭粉放到你想控制的人飲食裡，會有各種奇效。」目前韓女已經將婷婷的古曼童以及相關物品全部丟棄，不過該瓶降頭粉已經開封過，但她不願意透露使用對象或是任何細節。

「古曼童」源自泰國的嬰靈信仰，過去是將胎兒屍體或是早夭的嬰兒烘烤成乾，並經由高僧法術加持，注入嬰靈的亡魂；現在則是使用不同材料製作成孩童的樣子，不過仍有部分古曼童號稱在製作時，使用已故小孩的骨灰、骨頭等物品。此類迷信產品在大陸禁止銷售，目前韓女已經報警處理。

古曼童，非本文當事物品。（示意圖／翻攝自維基百科）

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(中時電子報)