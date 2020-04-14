一則美國紐約火葬工作人員因太過勞累，在休息時被同事誤認為屍體並進行火化的消息在網路上瘋傳，許多外國與大陸媒體紛紛轉載。不過這則相當恐怖且疑點重重的新聞被印度的新聞查核機構「今日反假新聞作戰室」(AFWA)證實為網路上捏造的假新聞。捏造這則假新聞的網站上還在網站上的「隱私權政策」聲明中表示，該網站的內容只用於提供資訊與娛樂目的，網站對訊息的正確性不擔負任何責任。

這篇原刊載於一個名為《詢問者周報》(Weekly Inquirer)網站的文章說，美國紐約新冠疫情嚴重，一家殯葬公司48歲員工麥可．鍾斯(Michael Jones)因連續工作16個小時搬運新冠肺炎死者遺體而累垮，在躺下來稍事休息時，被同事誤為等待火化的屍體，將他拉去火葬場火化，結果被活活燒死。

報導說，屍體焚化爐溫度約在華氏1400至1800度的高溫下，鍾斯的同事貞娜安德森(Jenna Anderson)還說， 在焚化爐關門焚燒屍體時， 她聽見爐內傳出15秒的慘叫聲，等關閉加熱系統時，鍾斯已經慘死。而誤將同事當屍體的是一位新進員，因未檢查其腳趾上是否掛有要焚燒的標籤，結果鑄成大錯。

印度假新聞查核機構「今日反假新聞作戰室」(AFWA)指出，這篇怪異的假新聞在網上被網友瘋傳，許多人在推特與臉書上分享，還有很多不明究裡的網站也轉載這則假新聞。刊出這則假新聞的《詢問者周報》網站底下寫者「諷刺」的標語，並宣稱對發布的文章內容不承擔任何責任。

(中時電子報)