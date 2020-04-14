中央流行疫情指揮中心今（14日）宣布無新冠肺炎新增確診案例，是自3／9以來睽違36天的零確診，消息一出令指揮中心和民眾都相當振奮。不過網上也出現不同聲浪，有網友認為，當初說「清明連假後疫情會大爆發」的人，根本可笑到了極點。

台灣喜迎久違零確診令人振奮，卻有人因此出來質疑，當初政府連假根本是瞎操心，表示「不要再幻想清明節會有什麼效應了」。PTT網友指出，過去多少次安全下莊了，明明有很多個案都比清明出去玩的人還要緊密接觸結果都沒事，那些外出趴趴走的人怎麼會有事？另外還要因為曾去過11個旅遊景點而居家自主健康管理，認為這措施「根本可笑到了極點。」

灣喜迎久違零確診令人振奮，卻有人因此出來質疑，當初政府連假根本是瞎操心，表示「不要再幻想清明節會有什麼效應了」。（摘自PTT）

該網友表示，自己早就斷定疫情不會爆發，並舉例說「每晚去全聯一堆人，你有聽過全聯爆發疫情的嗎？」那些餐廳、超市、菜市場等等打從疫情一開始到現在都沒事，「憑什麼清明連假會有事？」至於為什麼台灣能夠防住？他認為只有「口罩」能夠解釋了。

貼文一出，許多人贊同表示「我跟你一直想得一樣，什麼11景點有夠好笑」、「每天通勤上班都沒爆發了，出遊會爆發，我也是笑笑」、「其實每天上班的群聚比清明出遊多更多」。也有人認為「全民戴口罩」真的發揮了很強的防疫效果，「口罩真的很重要」、「全民口罩連流感都被擊敗，就知效果很強」。

許多專家預估清明連假後會有一波疫情高峰，如今零確診，開始讓網友有自信地表示「不用再幻想會大爆發了，現在根本沒幾隻貓進來台灣」、「只有零星傳染源流入，也很快抓出阻隔傳播了，不可能爆發」。不過也有人認為，若不是超前佈署，「如果真的疫情爆發了，原PO說詞肯定不一樣」。

(中時電子報)