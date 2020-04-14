湯志偉去年與超商合作的爸醬麵熱賣了兩季。（湯志偉提供）

湯志偉和老婆日前親自到中央廚房為麵調味。（湯志偉提供）

湯志偉與老婆Juby一起演出的舞台劇《最後一封情書》日前宣布因疫情延期。（湯志偉提供）

資深藝人湯志偉受新冠肺炎疫情影響，原本準備巡演的《最後一封情書》、《同學會》兩齣舞台劇都宣布延期，劇團與他都損失不小，雖然自己算是疫情受災戶，但他卻心繫身在第一線的醫護人員，他去年與全家便利商店合作推出口碑不錯的「爸醬麵」原已停產，但近來很想再次回味品嘗的親友們請他再訂製一批，結果他臨時決定將訂製的7箱麵全都先捐給醫院第一線醫護人員，善行感人！

湯志偉對於送麵食給醫護人員一事原本很低調，不願意張揚，是因為原本跟他訂製的親友被通知恐怕要延後取貨，追問原因，才知第一批麵要先送給醫護人員了，對於麵被「攔截」，親友不僅完全體諒，也被他的善舉感動。湯志偉受訪時表示，這麵是他跟湯爸學來的家傳好味道，去年曾熱賣了兩季。最近他跟醫院公關聯繫瞭解如何送到醫院細節時，還跟對方說抱歉，因為他也擔心捐麵食會不會造成醫院困擾，因為產品必須冷凍保存保鮮，麵體也還必須煮熟。至於原本訂貨必須延遲收貨的親友，他笑說只好請他們再等下一團了。

湯志偉除了感受到嚴峻疫情下身在第一線的醫護人員真的很辛苦，對醫護人員有深層感情的另一個因素，源自他的20歲兒子，正就讀台北某大學的護理系，前陣子兒子也到醫療機構實習，湯志偉很認同兒子走醫護這條路，覺得可以幫助更多人，很有意義。

其實湯志偉的熱心助人根本就是受媽媽影響，他前陣子曾在私人臉書寫出一段媽媽的捷運奇遇記，當時81歲的湯媽媽在上班的捷運上看到一對有點年紀的夫妻，太太戴著口罩，但先生沒戴，在全車都是口罩的狀況下，先生顯然有點突兀。這時一名女子，從包裡拿出兩副口罩，戴上一副，另外的就收回包裡，太太見著，就過去客氣問「請問我可以跟妳買個口罩嗎？」，結果對方不太友善回說「不行，我只剩下這副了」。太太有些尷尬地回座，此時湯媽媽見狀，從包裡拿出一副口罩遞給了那位太太，夫妻二人相當高興地回「我們用錢跟妳買」，湯媽媽說「不用，我還有，拿去用吧」。後來這對夫妻還是走到她面前拿了100元表達謝意，湯媽媽堅持不收，這時該先生拿了張名片，原來是某知名景區的負責人，然後不停邀請她到景區一遊。

原以為故事就到此為止，湯志偉說，結果後來這對夫妻仍很積極聯絡邀約，想表達謝意，還說要請他媽媽及家人吃飯、喝咖啡，前陣子他和老婆終於陪媽媽赴約，愉快用餐後，還到對方位於淡水的家裡作客，相談甚歡一下午，「沒想到只是一個小小的口罩，竟讓媽媽交到了熱情的朋友」。

(中時 )