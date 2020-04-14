妻子懷孕由於不方便有性生活，常有為人丈夫這趁空檔「偷吃」。北部地區一名人夫就是利用老婆懷孕後期的機會，認識「小三」後，在外偷腥瘋狂享受魚水之歡，「小三」還肆無忌憚與人夫撒嬌「咩咩不舒服、怪你太大」，結果這些曖昧對話被正宮老婆逮個正著，挺著大腹便便上法院告「小三」。

這名人夫因為老婆已經懷孕後期，不方便有性生活，他於是上網路微信社群，認識了「小三」，起先2人只是在網路上聊天，但是愈聊愈投機下，便背著老婆邀約「小三」見面，並前往摩鐵幽會，床戰不休。

他們不但在外「實體」激戰，回家還繼續在微信上「纏綿」打情罵俏，根據檢方查得的人夫與「小三」曖昧鹹濕對話中，不乏令人臉紅心跳：「今天咩咩不舒服，都怪你」、「太大，呵呵」，黃男也開心回覆「哈哈，你不喜歡喔」、「哈哈，看得出來，慾求不滿喔！」。

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(中時電子報)