疫情加速宅經濟發酵，也帶動外送需求持續增溫！萊爾富14日宣布，自今年1月起攜手foodpanda提供門市商品外送服務，目前已快速擴大到全台600家指定門市，高達350項商品皆可外送，更在雙北精華區提供24小時不打烊的外送服務，讓消費者無論在濕冷雨天或高溫烈日，只要打開手機動一動手指，就能「一指」搞定「一日三餐」！

萊爾富並指出，今年推出外送服務以來，已成功將商店商圈延伸、突破店數限制，藉由新的銷售管道，為加入外送的門市增加逾10％業績成長。現在foodpanda「熊貓商城」還有最新優惠，只要最低消費滿50元，即可享0元免服務費外送到府；單筆消費滿300元，還可再現折100元。

萊爾富表示，據內部銷售資料顯示，超商外送高峰時段為中餐、晚餐和凌晨，其中，又以住宅型、幹道型和辦公大樓型的門市銷量最佳，外送熱門商品包括茶葉蛋、鮮乳、瓶裝水、冷藏飲料、泡麵、鮮食與防疫商品等。

萊爾富說，未來全台逾1,450家的萊爾富門市，若都能陸續引進外送平台，可望藉此突破地理位置及店舖規模的競爭；同時，萊爾富也積極規劃會員線上消費給予Hi點回饋，提供會員更多消費體驗。

(工商 )