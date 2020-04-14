中央疾病管制局宣布9日起舞廳和酒店暫停營業，夜店逆向思考求生術因應而生，直播平台「浪LIVE」首度與夜店聯名合作線上派對，嗨歌熱舞不間斷，短短兩天粉絲追蹤人數暴增，獲線上打賞禮物超過260萬台幣，並創造上萬人在線觀看，並以新商業模式創造雙贏。

夜店DJ精彩演出，在雲端引爆熱力。（浪LIVE提供）

宅家也能線上咚滋

10和11日晚上11點夜店「MUSE」台中、高雄店同步線上開播，夜店「MUSE」高雄店DJ TOMMY在控制盤上忙得不可開交，就跟往常營業一樣，但望眼放去整間店一個客人也沒有。受疫情影響暫停營業，夜店和直播平台合作「線上開趴」，兩個小時不間斷電音，透過直播和民眾互動，LED看板秀出字樣即時對話，中場還有舞者精彩串場，透過直播間也能感受夜店四射熱力，

老顧客光臨外，沒去過該店的朋友，透過平台體會夜店的氛圍，意外打響知名度，粉絲追蹤人數突破2.7萬人，熱度並延燒到各大社群，Dcard就有學生以群魔亂舞為主題，敘述觀看夜店直播解悶的情境；卡提諾論壇針對「雲端夜店誕生」熱烈討論。

直播平台為夜店設計專屬打賞禮物。（浪LIVE提供）

最強聯名商業模式引爆 夜店線上串線下消費

線上氣氛熱絡程度，由直播間打賞熱度排行可一目了然。直播平台為夜店需求，特別設計幾款專屬打賞禮物：啤酒乾瓶、B-52 shot、香檳、公演舞台以及最大特色打賞「威士忌火箭」，有人在短短4分鐘內狂打賞威士忌火箭，場面震撼，兩天收到線上打賞禮物超過260萬台幣。

這項商業模式就是「線上打賞折抵線下消費」，意即線上打賞金額8折未來可到實體夜店折抵消費，先存錢後消費，成了最大的吸引力，意外創造新的經濟奇蹟雙贏。

（浪LIVE圖文提供）

論壇討論聯結

https://www.dcard.tw/f/funny/p/233452287

https://meteor.today/article/wn2oD5

https://www.jkforum.net/thread-11925180-1-1.html

https://ck101.com/thread-5185610-1-1.html

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(中時 )