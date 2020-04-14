新北市1名女子於今年2月行經府中捷運站2號出口時，劉姓男子卻突然伸手對她襲胸，她氣得抓住對方衣領，並表示要報警處理；劉男聽見女子要報警後，疑似惱羞成怒，竟揮拳毆打她，甚至還將她的衣服及胸罩扯下，導致女子在眾目睽睽下赤裸上半身，新北地檢署將劉男依強制猥褻及違反性騷擾防治法等罪起訴。

事發於今年2月24日上午9時許，當時女子牽著U-Bike行經府中捷運站2號出口，與劉男擦身而過的她，竟遭到劉男伸手襲胸，女子氣炸，一把抓住劉男衣領並質問他為何要這樣做，並且表示要報警處理。

劉男聽見女子要報警，開始不停掙扎，隨後揮拳攻擊女子頭部及背部，還將女子壓制在地，甚至直接將她的衣服及胸罩扯下，導致女子在大庭廣眾下赤裸上半身。

事後，女子不甘受辱，前往警局報案，雖然劉男坦承自己確實出拳毆打對方，但矢口否認自己有性騷擾及強制猥褻的行為；經檢警調查，依強制猥褻及違反性騷擾防治法起訴劉男。

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(中時電子報)