新冠肺炎至今沒有治療方法，治療方式尚未出現之際，最近有醫師就提醒，有學者開始懷疑，若是二度感染新冠肺炎，恐會加重病情！

長庚兒科急診重症醫師吳昌騰在臉書《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》上表示，此次紐約的新冠肺炎，醫護人員發現不少是年輕人出現危重症情況，大概在12-24小時內，病情急劇惡化，所以很多病人就馬上要上呼吸器等。

對此，吳昌騰說明，有免疫學者開始懷疑這是病毒在患者身上發生了ADE效應，也就是抗體依賴的增強作用。他以登革熱來解釋，登革熱並非很可怕的病，大部分人可能發發燒，關節痛，過幾天就好了，但是對於登革病毒來說，「恐怖的是二次感染，這種感染會因為第一次感染後，人體產生的非中和性抗體可以促進非同一血清型病毒感染，進而加重病情」。

吳昌騰指出，新冠病毒是一個變異性很強的RNA病毒，隨著感染者基數增大，病毒就會出現無數的小變異，這些變異的毒株互相融合，新冠病毒會不會因其變異特徵，產生類似登革熱的ADE效應呢？這還需要觀察。

吳昌騰強調，當然，科學家也不是吃素的，在設計疫苗時，有許多方法可以避免ADE效應，也可以反制ADE效應。

(中時電子報)