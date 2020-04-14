中央氣象局表示，今晚明(15)晨中高層雲量增多，北部及中部山區有零星短暫雨，明天白天受東北季風影響，迎風面有短暫雨，不過白天水氣變少，中午過後風場轉東南風，溫度較今天還溫暖，不過日夜溫差大，民眾需注意保暖。

氣象局預報員林定宜表示，明天北部及東半部白天高溫約25至26度，中南部可達28至30度，各地低溫約15到18，比今天還要回溫些，周四(16)僅東半部及北部山區有短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，周五(17)周六(18)巴士海峽海面水氣會被東南風帶上來，午後各地山區有雷雨機率，尤其是南部及東半部，提醒山區民眾要特別留意。

林定宜說，周日(19)周一(20)有鋒面從華南移向北部海面，東半部有局部短陣雨，受鋒面前暖區影響，北台灣及中南部山區有局部短陣雷雨，周二(21)鋒面通過，東北季風南下，北部天氣轉涼，下雨區域為中部以北及東半部，其他地區為多雲。

(中時 )