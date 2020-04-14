劉伊心與「老虎牙子」執行長老公林志隆婚後幸福，育有8個月大的女兒牙子，夫妻兩人14日為自家品牌與雙層巴士合作拍攝宣傳片。劉伊心笑曝老公「女兒傻瓜」之舉，「牙子吃東西很急，有時候來不及給她吃東西，就會哇哇叫，我老公就會把消毒好、洗過的手指頭給她咬。」兩人原本計畫今年迎接第2胎，但因疫情緊繃可能再延後。

林志隆疼愛女兒，劉伊心笑說：「她爸爸常會開玩笑說：『牙子脾氣不好』，我說：『不是，她擅於表達自己。』我們只要給她書就會立馬很乖。」雖然愛女才8個月，但她已開始尋找合適幼稚園，希望找到一間外語ok，又可以讓寶寶充分表達意見的學校。談到對於女兒的教養，她甜回：「老公說教養完全尊重我，所以我也努力做功課，照書養，再看女兒喜歡哪一部分。」

劉伊心（左）與林志隆婚後幸福。（粘耿豪攝）

雖然花了不少心力在女兒的教養上，但劉伊心其實是忙碌的職業媽媽，被問到如何維持婚姻的熱度，她笑說：「我們一起工作，其實1年365天24小時都在一起，難免會有爭吵，但2年前我們一起受洗成基督徒，也參加婚姻小組的課程，藉由練習，我們知道有爭執的時候怎麼面對，每個禮拜都會學習怎麼當彼此的愛人。」

新冠肺炎疫情緊繃，老虎牙子選在此時與雙層巴士合作，她分享背後原因，「疫情重創台灣整個經濟，很多產業做不下去，如果大家可以異業結合、互相幫助，一起跨界合作是很棒的。」她提及先前送出1萬瓶老虎牙子，給前線醫護人員，重新打響漢方提高身體攝氧量的名號，業績反而再次上升。

(中時 )