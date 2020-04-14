新冠肺炎疫情持續肆虐全球，但相比國外確診及死亡人數攀升，台灣疫情相對趨緩，優秀的防疫成果也是全球有目共睹。然而台灣疫情高峰期算是過去了嗎？台大醫院婦產科醫師施景中就表示「我們是有理由樂觀的，但絕對沒有理由鬆懈」。

施景中在臉書表示「長夜將盡，黎明可能很快到來。但絕對沒有要各位朋友鬆懈的意思，請繼續戴口罩、勤洗手，不要到人多的地方，保持社交距離，聽從疫情指揮中心的指導。」同時貼出各國新增病例曲線圖，指出像英國、俄國、日本病例數都還在攀升中；疫情嚴峻的美國、西班牙、義大利等仍處於高峰期，可以預期他們的疫情一定還要拖一陣子，目前還看不到盡頭；德國、伊朗的高峰期已經渡過，新病例數已經在減緩，陽光就要到來；亞太地區如香港、越南、紐澳，現在都只有零星的新病例數，他們的疫情可說是已經得到控制。

香港、越南、紐澳現在都只有零星的新病例數。

英國、俄國、日本（紅色趨勢線）病例數都還在攀升中。

英國、俄國、日本（紅色趨勢線）病例數都還在攀升中。

接著他也指出俄國可能是下一波新的重災區，而亞洲的日本、新加坡，社區不明感染源仍然很多，病例數還在急遽攀升中，也令人擔心。從各國的趨勢來看，一旦疫情過了高峰期，新病例開始大幅減少後，很少會看到又反彈上去，因為現在各國都已經有封鎖措施。韓國就是很好的例子，除非還有境內不明感染源，疫情才比較有機會再度攀升。

回頭再看看台灣，3月中旬歐美相繼爆發疫情後，大量國人返回台灣避難，雖然那2週病例數確實大量增加，所幸我們的防疫隔離措施做得好，這些境外感染沒有造成境內大規模感染。而清明連假很多人到風景區遊玩，指揮中心曾經害怕會出現境內群聚感染，但如今一週過去，台灣已經連續一週新病例數都是個位數，看趨勢圖顯示我們的高峰期已經過去。

最後他表示「我們可能守住了」，以各國狀況來判斷，其實再反彈的機會不高，我們是有理由樂觀的，但絕對沒有理由鬆懈，更呼籲大家「別跑出去人多的地方玩樂」。

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(中時電子報)