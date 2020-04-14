王凱在《清平樂》飾演宋仁宗。（WeTV提供）

網友著急王凱（右）與江疏影在《清平樂》「帝后CP」的感情線。（WeTV提供）

王凱在WeTV古裝大戲《清平樂》飾演宋仁宗趙禎，劇中升格當爸，喜獲皇女相當激動，秒變為「女兒傻瓜」，首當爹的他看女兒滿臉的溫柔，喜悅心情藏不住，「爹爹不管有多少不痛快，看見妳便也痛快了」！他甚至送上兩顆鴿子蛋夜明珠，放在女兒床頭花架，寵溺說：「夜裡有點柔光。她夜裡醒來的時候，不至於烏漆麻黑的害怕。」

有趣的是，網友眼尖發現，王凱是一個執著於送人鴿子蛋大珍珠的男人，曾在《琅琊榜》飾演靖王時從東海帶來夜明珠送給梅長蘇，只因梅長蘇隨口對他說聽說東海有很多珍珠，起碼帶鴿子般那麼大回來。而在《清平樂》王凱則升級送了兩顆鴿子大珍珠給自己剛出生的女兒，被網友笑虧：「一個執著於送鴿子蛋的男人。」

此外，劇中王凱與江疏影「帝后CP」感情膠著讓人著急，已有前世情人皇女作為小情敵，宋仁宗最寵愛的張貴妃也即將現身爭寵，網友直說，「江疏影飾演的曹皇后真的不會談戀愛啊，丫鬟都比皇后著急。」又說，「皇上有一點喜歡她了，她也看不出來。」認為，月老都牽線了，倆人就開始上演拔河式愛情。江疏影也在微博放上她追劇照，螢幕畫面還是王凱在她身後，握著她的手教她寫毛筆的畫面，江疏影笑說：「嗑CP，是…上癮。」一語紓解了網友對他們倆愛情膠著的氣氛。

(中時 )