何晶竟然轉發PO了一隻「蛙」的圖片，上面寫滿了靜思語。(圖/摘自HO Ching FB)

新加坡總理夫人何晶近日因為轉發台灣捐贈口罩的新聞時，留下一句迷樣的「Errr…」，引發台星網友激烈論戰。隨後她也修改貼文，呼籲停止網路攻擊，並謝謝台灣。但今天有網友發現何晶轉發指揮中心指揮官陳時中「電鍋蒸口罩」的新聞，認為她真的很「高級酸」。不過，更精彩的在後頭，何晶再轉發完台灣今天「0新增確診」的新聞後，又PO了一則靜思語，圖片上片竟然是一隻「蛙」，讓網友看了全炸鍋了，紛紛認為這隻「蛙」有背後的含意。

何晶今（14）日凌晨在臉書上用中文寫下，「謝謝台灣的朋友們，朋友就是朋友，大家保重，明天會更好，加油」，還轉發了陳時中在記者會上示範「用電鍋蒸口罩的新聞」的新聞，並寫下「用小烤箱也可以，不用調太高溫，大概60度就可以，大概是做溫泉蛋的溫度，如果是在熱帶地區的國家，可以放在太陽底下。」被台灣網友解讀為「她就是在酸啊，還是高級酸」。

何晶又轉發了很多PO文，很多是其他國際新聞、美食食譜等，其中竟轉發PO了一隻「蛙」的圖片，上面寫滿了靜思語：「家家有本難唸的經，人人有套難言的苦，每個人都是揹著包袱在過生活」。這張圖片，另外也有附上一段PO文，「一樣的眼睛，不一樣的看法。一樣的耳朵，不一樣的聽法。一樣的嘴巴，不一樣的說法。一樣的心，不一樣的想法。一樣的錢，不一樣的花法。一樣的人生，不一樣的活法。」。

網友一看這張「蛙」照片，全都暴動炸鍋了，認為蛙非常有背後含意，許多人更是留言時做聯想，吐槽酸說「配圖好評」、「蛙，真深奥服了」、「夫人果然是智慧過人，這篇文看懂了」、「台蛙丟人了！」、「總理夫人搞錯了，台灣是綠蛙」、「這就是時常出沒的1450青蛙遷徙，非常有價值」、「有蛙住在南波灣」、「 台灣NUMBErrrr…one！」、「不是箭毒蛙，原來是藍波蛙」、「夫人請手下留情，畢竟玻璃易碎啊」、「玻璃心震碎，驚呼呱呱呱」。不過也有人留言，「不管是大陸還是台灣，都會有網軍，看看就好了」、「我是台灣人，我為台灣部份網民的不禮貌跟您道歉」、「希望新加坡的朋友們萬勿認為那些無禮的網軍就代表了所有的台灣人」。

(中時電子報)