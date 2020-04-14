綠營與網路有人發起要將「中華航空」改名為「台灣航空」，卻傳出這個名字早被立榮航空註冊。對此經濟部智慧財產局表示，確實1987年12月台灣航空就被註冊，後來為立榮所有。但「台灣」是地名，是公共財，因此華航也可申請。只是如果要主張專用，智慧局不會准。因為商標專用須等消費者對品牌產生連結性才行，這需要時間與金錢付出。

華航送口罩因英文名「China Airlines」引發外國人誤認大陸籍爭議，因此有立委與網民主張將華航中英文名字改為「台灣航空」與「Taiwan Airlines」，不過這個名字其實早被立榮登記，傳出華航要改需立榮或同集團長榮點頭。

對此智慧財產局認為，並不需要立榮同意。因為立榮要主張專用權，需要市面上清楚認知立榮航空登記的台灣航空商標作為空運服務的連結，且持續有在使用，目前看來大眾認知度不高。當然華航如果登記，立榮可以向智慧局申請解釋，也可以去法院打訴訟，但可能不會成功。

智慧局長洪淑敏表示，台灣、台北都是地域名稱，沒有識別性，屬公共財，因此不可主張專用權，人人都可用，因此華航自然可以去申請。不過不能僅使用台灣文字當商標，華航可以拿代表公司的梅花Logo去結合申請註冊。「但華航需聲明不專用，智慧局也不會准給它(專用權)，也就是不能阻止別人使用，像長榮要申請也可。」

為何如此？洪淑敏解釋，得像台灣電力、金門高粱酒，使用許久，人人都知道這個名字是一個品牌，才可以主張商標專用性。還有個例子是「多喝水」，這個口語以前不被視為是一個品牌，直到這家公司一直打廣告行銷宣傳，才把「多喝水」變成礦泉水的品牌連結，就可以改聲明主張專用，不准別人使用。

意思就是華航可以申請「台灣航空」，但一開始要先放棄專用，等用到很有名，消費者對此商標產生清楚連結後才可以申請專用，這需要建立認知度或花金錢打廣告，都需要時間。

洪淑敏認為，其實如果只是不想讓人家誤會華航來自大陸地區，只要在機身上打上「來自台灣」英文字樣即可，根本不用申請。除非華航是認真想用台灣航空當品牌經營，才有需要大費周章。

(中時 )