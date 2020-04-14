日前傳出小學男童擔心戴粉紅色口罩被笑，衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌為此接連戴起粉紅色口罩，強調顏色不分性別；高雄市長韓國瑜14日晚間臉書直播，泡茶與網友談市政，也特別穿上粉紅色襯衫、口罩，用行動聲援，強調粉紅色不分性別，男生女生戴都不必擔心異樣眼光。

韓國瑜特別介紹，今晚泡的普洱茶大有來頭，是一位台灣人參加世界反毒組織，到緬甸鼓勵當地人把罌粟花產掉，改種茶葉，他說，台灣這位先生非常了不起，所以他特別泡這款來自緬甸北部、台灣人帶領當地民眾種的茶葉；不過他喝完之後，直言還是習慣喝台灣的烏龍茶。

由於近日綠營持續批評韓國瑜都沒有公開行程，他特別解釋，每天忙得跟陀螺一樣，高雄人口多、土地大、事情也多，沒有公開行程不代表沒有行程，只是沒向新聞界發布，像芭樂現在正要量產，擔心價格不好，今天下午他就去宣傳賣芭樂，也沒有公開，該做的事情沒有一天停下來，他現在這個年紀、心態，能做多少算多少。

他無奈表示，雖然很認真做，但仍聽到很多中傷的謠言，說他喝3瓶高粱、睡到中午、沒有行程，根本是無中生有、雞蛋裡挑骨頭，他聽到之後內心不為所動、不屑一顧，因為市民交付他當市長，就好好去做，問心無愧。

韓國瑜細數，高雄很多政策是全國第一，例如雙語教育、未來的香港村或國際村、青年局幫助青年創業、鋪馬路清水溝、照顧懷孕的未成年少女「珍珠媽媽」、外銷農漁產品、國中小學裝雙機、滿天星計畫送大學生出國，市府做的每一件事，都是全力往前衝。

近日傳出小學男童拒絕戴粉紅色口罩，擔心被同學笑，韓國瑜今晚響應近日流行的「粉紅色運動」，特別連襯衫都穿粉紅色，網友留言稱讚好看，希望他以後常穿，韓國瑜哈哈大笑，說好多年沒有穿紅色的，今晚是特別支持這位不敢掛粉紅色口罩的小朋友，「勇敢把粉紅色口罩掛起來，一樣很帥的，大家都會稱讚你！」

韓國瑜最後也感謝藥局朋友、里幹事，很辛苦，真的很累。醫師護理師站在第一線，還要擔心自己的家人小孩。另外消防警察，齊心協力，非常感謝；還有市民朋友，謝謝！

韓國瑜最後祝福防疫成功！

(中時 )