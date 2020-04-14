英國情報機構認為，在新型冠狀病毒疫情平息後，英國需要重新評估與中國大陸的關係，並考慮是否需要對高科技和其他戰略行業實施更嚴格的控制，其中將包括重新審視大陸華為公司參與英國5G建設案。

《美國之音》引述《衛報》報導稱，英國情報機構表示，中國大陸稱其成功應對新冠病毒流行，並將借此更加堅定地捍衛其一黨制模式，英國政府必須考慮如何應對。

報導稱，正在考慮的問題包括英國是否需要限制對數位通信和人工智慧等高科技企業的收購，以及是否應該減少中國學生在英國大學等地的科研機會。

英國情報機構還指出，中國在1月和2月的新冠病毒感染病例和死亡人數明顯少報，這與美國情報機構的結論類似。

據英國官方資料顯示，目前該國已確診超過8萬例新冠病例，並成為繼美國、西班牙、義大利和法國後，第5個死亡人數超過1萬人的國家。英國首相詹森也確診了冠狀病毒。

隨著新冠病毒在全球蔓延，英國議會的一批議員指責中國大陸在疫情爆發初期試圖掩蓋真相，阻礙了全球抗疫的努力。下議院外交事務委員會的報告說，中國大陸作為疫情發源國應該在採集資料，並且同其他國家分享研究方面發揮主要作用，協助其他國家控制病毒傳播。

保守黨議員圖根哈特（Tom Tugendhat）說：「中國正決心創建一個由它領導的新的全球秩序」，前大臣史密斯(Iain Duncan Smith)和大衛斯(David Davis)等15名保守黨議員上周末致函首相，要求在疫情緩解後，「重新考慮我們與中國的更廣泛關係」。

英國政府正面臨壓力，重新考慮先前有利於大陸企業的決定，包括允許華為建設英國的5G。上個月有38位保守黨議員對此投了反對票，他們要求在2023年前把華為從英國5G網路建設中排除出去。

上周首相強生病情最嚴重的時候，英國議會出面干預，迫使大陸投資者放棄控制英國一家高科技公司的計畫。

(中時電子報)