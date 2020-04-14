美軍羅斯福號航空母艦(CVN-71 USS Theodore Roosevelt) ，是新冠病毒的重災區，該艦有10%的水手身染冠病毒，而且更糟的是，最早的染病水手，是核子反應爐控制班成員，這是核動力航艦裡最難以替代的專業角色，最糟的情況是，羅斯福號反應爐可能被迫停機。

紐約時報4月12日的報導，羅斯福號的最早病毒檢測是在3月24日，3名機組人員檢測呈陽性，據紐時的說法，這3人就是在反應爐班控制員。

羅斯福號有兩座西屋A4W核反應爐，負責提供軍艦的主要動力、電力與蒸氣供應。也就是，推進槳的運轉，以及全艦的電源，還有飛機起飛所需要的壓力，或是軍艦供水的海水淡化系統，都來自核反應爐，可說是航艦的心臟。

然而，反應爐人員的比例並不高，大約僅佔整艘航艦人員數的百分之二，而且他們很難被替代。正因為如此，反應爐機組人員如果不足，將是最壞的情況，將導致兩座反應爐必須停機，要再重新啟動又是另一件麻煩事。

在羅斯福號疫情爆發的最初幾天，軍艦醫生就發現，整艘艦無法有效隔離，警告說可能造成50多人死亡，於是羅斯福號艦長克羅澤(Capt.Brett Crozier) ，寫了一封信尋求其他協助。

3月30日，克羅齊發了一封信，警告說「疾病的傳播正在持續加劇」，呼籲海軍採取果斷行動，疏散絕大多數船員。他寫道：「水手不應死在船上，相對的，如果不採取任何行動，就可能出現憾事。」

《紐約時報》報導說，艦長的求救信，是與其他高級軍官共同討論的結果，而且有不少高級軍官想在信上簽名，但是克羅澤拒絕了，他決定自己一人承擔所有責任。

這封信洩露給媒體，幾天後，船長被海軍解職。但是美國海軍同意羅斯福號泊在關島，染病官員到醫院治療，其他沒症狀的艦員接受病毒檢測，然而在昨天，一名水兵不治。

目前有3967名水兵轉移到關島，佔航艦4800名船員的80％，然而，由於一些重要部門仍需要操作與維護必要系統，所以仍有一些人員留在艦上，其中必須留下的就有反應爐班的人員，要是該部門的染病比例過高，他們被迫下船治療時，那麼能做的就是停止反應爐，到時候羅斯福號就等於進入長期關機狀態，這就是「最糟情況」。

(中時電子報)