粉紅色很娘？！最近傳出小男童不願戴粉紅口罩上學，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日特地戴上粉紅口罩，還表示：「粉紅色也不錯！」彩色口罩大廠CSD中衛，馬上在臉書粉絲專頁上響應阿中部長的「粉色宣言」，決定本周排定一天生產「櫻花粉口罩」，同時也號召男網友上傳戴粉色口罩照片，希望化解大眾對粉色口罩的性別刻板印象。

男網友反應熱烈，有人上傳戴粉色口罩的照片，還自嘲說：「我覺得戴口罩比較帥」；也有父母上傳小男童照片，認為「小男生戴粉粉口罩，一樣是帥哥一枚」；特別的是，交通部長林佳龍也在臉書專頁中，發佈戴粉色口罩，拇指按讚的照片，並表示「顏色沒有性別之分、粉紅口罩我就帥」。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，昨天聽到阿中部長的「顏色沒有性別」，覺得很有意義，馬上向上級主管呈報，營運長張德成決定以行動支持，更改原有的生產計劃，本周將安排一天，讓一條生產線生產「櫻花粉口罩」，預計周末前可產出10萬片櫻花粉口罩交給政府徵用；中衛也將不定時生產各種成本較高的彩色口罩，希望帶給國人一些買口罩的樂趣。 周令怡說，中衛過去幾年來努力打破傳統口罩的刻板印象，讓醫療口罩變潮變酷，如今也想打破粉紅色口罩的性別迷思，希望藉由趣味的網友互動之間，讓男性或是小男童明白「粉色並不專屬於女性」，不要拒絕粉紅口罩，在疫情期間，不管什麼顏色，能保護自已的就是好口罩！

(工商 )