員工數6萬多人的寶成（9904）旗下越南寶元鞋廠，14日起配合當地政府防疫，停工二天。寶成執行協理何明坤表示，旗下越南廠共有七個廠區。其中，位於胡志明市平政的寶元鞋廠，旗下生產線員工5萬多人，配合14、15日休假二天，但非生產線員工則照常上班，所以，寶元廠區生產線停工兩天，對公司營運影響不大。

何明坤強調，寶元廠區只有化工部門，採取每天三班輪班生產，但製鞋部門每天只有一班生產，若16日恢復正常上班後，公司會依客戶出貨需求，再決定是否要加班趕工。 寶成旗下越南製鞋廠區共有七處，包括位於胡志明市平政的寶元鞋廠，同奈省的寶成及寶崧鞋廠、西寧省的寶宏、寶利鞋廠、前江省的裕得鞋廠、龍安省的化工廠，主力代工生產包括Nike、adidas，Asics，及Puma等多個知名品牌運動鞋等鞋品。

因製鞋生產線自動化後，目前越南廠區總員工數，只剩下14萬多人，不如2018年6月總人數15.6萬人。 寶成透露，集團2019年度製鞋總數逾3.22億雙，越南、印尼及大陸廠出貨量占比，分別為44％、39％及13％，其餘包括緬甸、孟加拉及柬埔寨等地區出貨占比4％，而寶元廠區是集團越南廠區中的最大工廠，員工數占越南廠區總員工人數的四成多。

因越南胡志明市感染人數，僅次於河內，為越南第二多的新冠肺炎疫區，為防範疫情蔓延，越南政府4月1日發布了15天的「社會疏離政策」，暫定停工至本月15日。

新冠肺炎（COVID-19）疫情，越南衛生部統計，截至4月13日止，越南共有262例的確診病例。其中，包括144例已康復的患者。

據《彭博》報導，胡志明市上周發布了一套評估指標，以評估設在該市的公司的感染風險，藉此減少疫情發生率；即如果一家公司的得分超過80％，則必須停止營運，而寶元廠區評分為81％。因寶元廠區未能阻止工作群聚且彼此保持安全距離，為了保護公眾健康和公司營運，寶元廠區14日及15日才被要求停工。

(工商 )