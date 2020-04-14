失業男在房內留下一桶瓦斯，駕車到外木山漁港，被尋獲時，正在車上發呆。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳警分局四腳亭派出所於13日傍晚接獲民眾報案表示，藍姓男友情緒不穩有尋短輕生的念頭，警方不敢大意，連忙由所長蔡春吉帶領警員林佑宗、姜盈志陪同報案女子前往藍男住家尋人。

報案女子向警方指出，藍男最近失業，加上債務問題，情緒一直很低落，她在上班時接獲藍男訊息表示道歉，直覺不對，連忙趕到派出所向警方報案，警方和報案女子到達藍男住處後，赫然發現一罐大瓶的瓦斯桶，竟被移動到房內，雖然現場無立即性危險，但待警方將瓦斯移回安全位置後，卻未發現藍男蹤跡，警方研判他外出不知去向。

由於藍男外出時並未攜帶手機等物，無法透過定位尋找，警方為避免後續發生不測，仍持續透過監視器擴大調閱，發現藍男獨自駕車往基隆行駛，當下由警員林佑宗陪同家屬持續沿藍男蹤跡尋找，最終在晚間22點，在基隆外木山漁港發現藍男車輛，上前查看，發現藍男獨坐車上發呆，在警方及家屬勸導下，藍男向警方表示抱歉，也承諾會重新努力。

瑞芳警分局表示，同仁能夠以同理心處理，並能夠堅持到底，才能在最後成功救援，將會尋適當時機公開表揚，並呼籲民眾凡事多想一想，自殺無法解決問題，只會讓家人更傷心。

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