新冠肺炎疫情持續發展當中，各國目前都致力於研發疫苗，希望能夠治癒這個可怕的疾病，不過世界衛生組織（WHO）的專家今（14）日表示，目前不清楚在得到新冠肺炎痊癒之後，是否將會具有免疫力，可以避免二度感染。

上周韓國出現了二度感染的案例，有51名新冠肺炎確診病例，在痊癒之後卻遭到再次感染的情形，也讓外界開始懷疑，痊癒之後可能不會產生免疫，跟原本專家普遍看法不一樣。

原本根據病毒的一般行為來看，痊癒之後應該是會產生免疫力，不過在研究方面一直無法確定，新冠肺炎病毒也是這樣，而WHO緊急計畫執行主任Michael Ryan表示目前沒有答案，可能會出現有可檢測抗體的全面免疫反應，但不知道可以維持多久。

WHO研究冠狀病毒部門的MariaVanKerkhove表示，上海有進行一項研究，對175名從新冠肺炎康復的患者進行追蹤，某些患者有產生很強的抗體反應，但其他人並沒有類似反應。

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(中時電子報)