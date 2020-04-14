南韓許多偶像歌手和團體因新冠肺炎疫情，工作受到影響，超夯女團TWICE的海外演出只能取消，不過她們還是經常透過直播和粉絲們互動；最近她們也接受美國女性雜誌《Allure》訪問，9 人體驗各種彩妝，除了隊長志效登上封面外，子瑜更成功駕馭「死亡芭比粉」款眼影，證明顏值高就是任性。

近日TWICE登上美國女性雜誌《Allure》專訪，13日晚間《Allure》在臉書分享9人分別詮釋不同彩妝風格的美照，大讚她們從2015年出道後，就一直稱霸韓國女團的后座；從雜誌照看到志效、彩瑛、多賢和子瑜妝容挑戰大膽色系，尤其子瑜更是塗上「死亡芭比粉」的眼影，非但沒變成大花臉，直接完美證明她的高顏值。

另外在《Allure》的Instagram上也簡短提及訪問9人後的內容，其中子瑜表示自己到韓國之後，個性變得不一樣，；子瑜還說自己除了寫日記之外，也開始嘗試創作歌曲，讓粉絲們可以期待一下。

(中時電子報)