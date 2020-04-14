大陸央視新聞14日報導，大陸國務院總理李克強14日下午在北京出席東協與陸日韓抗擊新冠肺炎疫情領導人特別會議，會議以視頻方式舉行。李克強在會中倡議：全力加強防控合作，提升公共衛生水平；努力恢復經濟發展，推進區域經濟一體化；著力密切政策協調，抵禦各類風險挑戰。

李克強表示，當前疫情在世界範圍蔓延。病毒是人類共同的敵人，任何國家都不能獨善

其身。習近平主席在廿國集團領導人特別峰會上倡導國際社會堅定信心、齊心協力、團結應對。東協與陸日韓應當增強命運共同體意識，凝聚共同意志和力量，拿出更大決心和行動，發出東亞國家風雨同舟、守望相助的信號，爭取東亞地區早日戰勝疫情。

李克強就抗疫合作提出以下倡議：一是全力加強防控合作，提升公共衛生水平。各國密切協調配合形成合力，遏制疫情蔓延。大陸願通過無償援助和商業管道，向東協國家提供力所能及的支持和幫助。支持世界衛生組織在全球疫情防控中發揮領導作用。

二是努力恢復經濟發展，推進區域經濟一體化。進一步減免關稅、取消壁壘、暢通貿易、促進投資、相互開放市場，為重要和急需的人員往來開設「快捷通道」，穩定產業鏈供應鏈。爭取年內如期簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

三是著力密切政策協調，抵禦各類風險挑戰。妥善應對疫情帶來的金融風險，為本地區提供穩定力量。採取措施保障本地區糧食供給和市場安全。

與會各方表示，面對疫情帶來的空前挑戰，東協與陸日韓應展現團結，協調行動，加強經驗交流和訊息共享，推進地區防控機制化。加強宏觀經濟政策協調，確保產業鏈供應鏈暢通，穩定市場信心。相信戰勝疫情後，東協與陸日韓的合作關係將得到進一步深化和拓展。

(中時 )