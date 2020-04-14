殺！殺！殺！新冠肺炎強襲觀光飯店，台北都會成為重災區，且愈國際的飯店受災愈重，此台北君悅酒店將自4月15日中午12時起至4月29日午夜零時止，推出號稱30年來第一次史無前例，不分平假日皆可使用、每張4,888的一泊二食住宿券，以及一中二西三款選擇的「母親節六人外帶套餐」，和一網打盡「凱菲屋」與「彩日本料理」正餐，平均下來每人千元有找的「1+1自助餐套票」等三大破盤商品，三箭齊發拚現金。

台北君悅酒店推出期間限定，史無前例，不分平假日皆可使用的4888元一泊二食住宿券，不需另加稅與服務費，憑券可於6月28日（含）前入住融合東方禪意與西方明快設計風格的君悅客房，並使用館內各項休閒運動設施，晚間可以在每日有160道菜色的助餐廳「凱菲屋」或「彩日本料理」自助餐廳擇一享用兩客自助餐，挑戰胃容量，第二天則可以在「嘉賓軒」無限享用精選中西式早餐與飲品。

為搶攻母親節商機，「君悅美饌家宴」推出母親節特別版，由蟬聯米其林餐盤推薦的「寶艾西餐廳」、集結大江南北料理精髓的「雲錦中餐廳」，以及深受長輩喜愛的「漂亮廣式海鮮餐廳」分別獻上可供六人大快朵頤的豐盛套餐，內容從入口似化軟嫩美味的慢燉12小時台灣溫體牛頰佐紅酒醬汁，到慢火精燉甘美黏唇的花膠螺頭無花果雞湯，或是綿密細緻鹹香怡人的上海雪菜雞火煨麵；一西二中三款選擇，原價6,888元，早鳥訂購特惠價每套5,200元，六人份，至少於3天前預訂取貨日期，套餐自4月15日（三）開放預購，4月27日（一）起可至酒店一樓Baguette 禮品烘焙坊親取，或是另外付費外送。

為了全面抗疫拚現金，立足市場30年的台北君悅酒店更另外推出1,980元的「凱菲屋+彩日本料理平日單人套票」，1+1自助餐超值獻禮，單人用餐千元有找，亦為30年來第一次。

(工商 )