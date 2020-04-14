新冠肺炎疫情蔓延至全球，許多專家認為此情疫情與2003年爆發的SARS，都是因為食用野生動物而觸發，而在新冠肺炎剛爆發時，當局下令禁止濫食和交易野生動物，不過近期中國疫情慢慢控制後，卻傳出野味市場將計畫重啟，讓澳洲總理莫里森相當憤怒，痛批世界衛生組織（WHO）坐視不管，「簡直難以理解。」

近日，有歐美媒體發現，中國在疫情逐漸控制後，野味市場也悄悄重開。對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）相當憤怒，認為此次新冠肺炎就是起源於中國武漢的一處野味市場，對於中國計畫重啟野味市場，WHO竟坐視不理，痛批「這簡直是難以理解。我們需要保護全世界，要對付這類病毒引爆疫情的潛在來源。」而澳洲聯邦衛生部長韓特（Greg Hunt）也表示，對於中國重新開放野味市場，感到相當不安，「疫情很有可能是源自武漢的一處野味市場，明顯地，那是危險的傳染媒介」。

對此，WHO特使納巴羅（David Nabarro）做出回應，他表示WHO只能提出建議，並沒有管制任何國家的權力，「眾所周知WHO和其他國際組織的運作情況，我們並無監管世界各國的權力；我們的職責是提供意見和指引」，除了WHO之外，聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization, FAO）也清楚表示野味市場確實有風險，但這僅是給予給世界的建議。

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(中時電子報)