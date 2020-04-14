《做工的人》正式將英文片名改為更簡潔有力的「WORKERS」，並釋出主視覺海報，男主角李銘順看到主視覺海報所呈現的樣貌相當驚喜，「這跟我們每個人原本的樣子差太大了！但我很喜歡這個海報，表現出很勵志的感覺，雖然有一點驕傲、有一點囂張，但也把不認輸的做工精神詮釋出來了。」

《做工的人》主視覺海報找來擅長為小人物發聲的台灣設計師莊秀媛操刀，電影《大佛普拉斯》、《陽光普照》皆出自她手，這回她巧妙運用鋼骨建材的紅磚色作為海報的主色系，也以「紅色熱流」呼應劇中角色「認命卻不認輸」的熱情，與獨樹一格的幽默來面對工作環境中的艱難。

獅子座的李銘順認為自己跟角色頗有共通處，「每件事情都會希望一個腳踩進去之後，一定會逼自己想盡辦法做到最好，對現實跟生活都不會認輸，這方面跟我們在劇中的人物特性是一樣的。」

李銘順、游安順、薛仕凌劇中是懷抱發財夢的「噗嚨共」好友。（圖／HBO Asia）

《做工的人》同時宣布播出平台，《做工的人》將於5月10日（日）晚間9點在HBO頻道首播，HBO GO也會同步上線，晚間10點則於myVideo上線，5月10日首播當天一次播出2集，之後每星期同一時間播出1集。金鐘製作人林昱伶表示：「《做工的人》全片85%是台語發音，能以台灣工人題材走向國際，覺得對全體工作人員來説是非常大的激勵！也期待透過HBO Asia及myVideo讓這部戲可以走到更遠的地方，讓更多觀眾能看到屬於台灣的原創內容。」

《做工的人》全劇共6集，耗時一年半改編作家林立青的同名暢銷書，製作人林昱伶號召堅強製作團隊，由電影《聽說》導演鄭芬芬執導，鄭芬芬、洪茲盈合力改編劇本，《我們與惡的距離》獲獎的金鐘導演林君陽擔任攝影指導。劇情描述鐵工兄弟阿祈、阿欽、板模工昌仔和怪手阿全，幾個懷抱發財夢的好友，在工地裡搬演一場又一場荒謬搞笑的發財戲碼，這些古怪夢想述說著這群人面對的各種困境。他們發夢、夢破、滿腔熱血再來一個...以噗嚨共精神在塵土中不敗向前。從這塊地轉那方圍籬，幫人做工蓋房，卻只能望樓興嘆。有著各種人生難題的他們，努力用自己的方式活著，只是再怎麼樂觀，如果期待的一直事與願違，還能怎麼撐下去？

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《我們與惡的距離》製作人林昱伶再組堅強團隊，《做工的人》即將在5月上檔。（圖／HBO Asia）

(中時電子報)