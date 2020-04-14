日本朝日電視台（TV Asahi）新聞節目「報導站」的43歲男主播富川悠太11日確診感染新冠肺炎，他發燒後連續4天播報新聞，7日在鏡頭前還咳到受觀眾關注。富川染疫後網上引起「新聞主播失格」、「關掉報導站」等嚴厲的批判。

朝日電視台指出，富川4月3日、4日發燒到38度後不久就退燒，於是6日至9日都照常到電視台播報新聞。富川7日在鏡頭前出現聲音沙啞、乾咳等症狀，8日開始感覺呼吸不順，疑似肺炎的症狀持續不斷，10日到東京的醫院住院檢查，11日確診感染。

有網友說，「7日他在播報新聞時一直咳，我還擔心『沒問題嗎？』」、「天天在播報新冠肺炎擴散的危險性以及感染後出現的症狀，怎麼自己一點警覺心都沒有！？」、「他本人和公司都欠缺危機意識」、「聽說他9日才向電視台報告身體不適，身為主播這是不應該的行為，疫情期間只要一度發燒就應自主觀察健康狀況才是，就是有很多這樣的人，東京才會疫情大爆發！」。

(中時電子報)