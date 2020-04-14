全民抗疫之際，綠委倡議華航改名，林佳龍、蘇貞昌先後「讚聲」。疫情當前，執政黨挑動華航改名的敏感神經，既無助抗疫，也無益國家團結，更坐實「以疫謀獨」，激化兩岸對立，粗暴的手法，不只會傷害台灣好不容易獲得的抗疫美名，也會讓台灣當前些許的國際空間，陷入困境。

「華航改名」其實是被政客玩到老掉牙的假議題。2006年陳水扁總統就曾主張華航改名「台灣航空」或「福爾摩沙航空」，後因牽涉國際航權、商標等複雜問題，且華航工會估計光牽扯烤漆、人力、商標等成本，超過新台幣10億元，最後不了了之。

至2016年7月民進黨全代會，又有人提案把華航等國公營事業「正名」台灣，當時黨主席蔡英文冷處理；2018年6月國際航空更名事件，涉及國際上敏感的國家地位、外交及航權等問題，綠委王定宇重提華航改名，最後也無疾而終。

前3次華航更名，都喧騰一時，結局都在外交現實、商業利益等最實際的考量下，成了綠營關門自爽的政治鬧劇。這次難道會因台灣防疫表現高於國際水準且捐助口罩，國際上就會配合華航改名，甚至承認台灣的國家地位？

其實各國都清楚兩岸是不同的政治實體，台灣的華航在國際飛行，更非一天兩天，拿載口罩援外的「China Airlines」會被誤解是中國為由，在全民抗疫關頭發動華航更名，撩撥統獨敏感神經，並不聰明。

不談華航是上市公司，更名將損及多少股東權益，接著冠上「中華」2字的國民營事業，是否要全面更名？與其如此，既然民進黨完全執政，何不大膽修憲變更國號？這正是國民黨嗆「笑你不敢」的原因。

所謂「當家不鬧事」，當嚴峻疫情不知何時緩解，政客卻操作改名的假議題，除了在520政府改組之際個人搏版面或求上位，不僅無助，甚至有害抗疫、國家團結以及台灣有限的國際空間，暗室捫心自問時，難道不心虛？

(中時 )