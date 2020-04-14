奇美醫學中心睡眠中心主任、加護醫學部主治醫師陳志金，自己就是重度睡眠呼吸中止症患者，他永遠忘不了第一次做完睡眠檢查，「結果真是令人難以置信：每小時呼吸停止36次（每次都在10秒鐘以上），最長的是停止46秒。我不會潛水，不知道原來自己可以閉氣這麼久。」

「更嚇人的是血氧的下降。身為胸腔科醫師，平時看到病人血氧飽和濃度下降到90％以下時，就已經替他感到擔心了。看了睡眠檢查報告才傻眼，自己的血氧居然可以低到76％，」陳志金說。

從小聽著父親的打呼聲長大，陳志金直到念大學前都不知道自己也會打呼，是在室友的抱怨和經過一個晚上的「錄音存證」，才接受了「我會打呼」這個事實。

陳志金長久以來，即使晚上睡了也是翻來覆去，半夜經常被胃酸嗆醒、冒冷汗、心跳加速、感覺被掐住脖子、還常常夢到溺水。（圖片來源：pixabay）

後來的日子，陳志金怕吵到室友，每晚都要等室友睡了才敢睡；坐火車、上課、聽演講、坐飛機時，他常覺得睏，又怕睡著打呼被別人投以異樣眼光，經常必須用力咬手指來驅趕濃烈的睡意。

陳志金長久以來，即使晚上睡了也是翻來覆去，半夜經常被胃酸嗆醒、冒冷汗、心跳加速、感覺被掐住脖子、還常常夢到溺水。早上起來覺得喉嚨乾、頭痛、精神不濟，白天不斷打瞌睡。

最可怕的是「鬼壓床」，「自己明明已經醒來，卻張不開眼睛，全身動彈不得，只能念經求神保佑，驅走鬼怪。這種可怕的經驗幾乎是每晚都發生，也曾懷疑自己是否『卡到陰』，後來才知道那是『睡眠麻痺』，也是睡眠呼吸中止症的症狀之一，」陳志金說。

當上住院醫師後，因為不認識這個疾病，陳志金總以為打瞌睡是因為常值班、睡眠不足，渾渾噩噩度過3年的住院醫師生活；準備內科專科考試時更是心有餘而力不足，「每次拿起書本就猛打瞌睡，記性也是特別差。」

「直到有一天，我從書上念到這個病，比對起來，症狀真的是一模一樣。」當時的教科書很少提到睡眠呼吸中止症，台大醫院也正要開始做睡眠檢查，沒想到陳志金睡眠檢查做下來，竟然發現一個晚上醒來300次（腦波上顯示的醒覺，並非一般人所認知的醒覺），讓他驚呼，「睡眠被切成300段，難怪隔天精神那麼差。」

(中時電子報)