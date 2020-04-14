新冠肺炎防疫期間，亞馬遜的電商、雲端運算與視訊串流業務需求強勁，該公司繼3月宣布增聘10萬人後，打算再招募7.5萬名員工，業務前景亮眼帶動股價改寫新高紀錄。

亞馬遜股價繼13日收在2,168.87美元後，14日盤中揚升至2,217.02美元，升幅為2.22％，突破2月19日的收盤紀錄2,170.22美元。

過去三個月來亞馬遜股價勁揚13.4％，同期道瓊工業指數大跌19.5％。

防疫期間民眾被迫待在家中，透過亞馬遜配送生活必需品，視訊串流成為宅在家的娛樂選擇之一，進而推升亞馬遜的雲端業務需求。

因應業務量激增，亞馬遜在抗疫期間為零售業務增聘17.5萬名全職和兼職員工，來處理爆量的訂單。該公司在全球聘雇約80萬人。

Upwork執長布朗（Hayden Brown）指出，新冠肺炎「加速企業數位轉型」，零售、雲端運算與視訊串流是最有贏面的市場。

在華爾街券商傑富瑞（Jefferies）追蹤的電商業者中，亞馬遜是唯一自新冠肺炎爆發以來，客戶支出增加的零售商，相較之下，eBay、Chewy和Etsy等零售商的客戶支出減少。

此外，根據影片與電視串流搜尋引擎服務公司Reelgood在3月16日至4月5日之間的統計， 亞馬遜視訊服務Prime Video在美國市場的受歡迎程度，僅次於串流龍頭網飛（Netflix）。

儘管亞馬遜的業務深具成長潛能，但依據過去經驗，該公司的成本仍可能輕鬆超越營收。亞馬遜為零售部門增聘大量人手，預料將壓縮獲利。

亞馬遜表示，公司計劃將員工時薪調高2美元，並將加班的時薪調高一倍，預估薪資成本將增加逾5億美元，高於先前預估的3.5億美元。

亞馬遜將於4月23日公布會計年度第一季（1至3月）業績。

(工商 )