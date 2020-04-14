美國財政部堅持250億美元的航空業薪資援助計畫，業者必須以股權換取政府金援，換言之，美國政府估計能獲得美國航空集團（American Airlines Group）逾3％的股權。
財政部與大型航空公司13日持續就援助條款進行協商，財政政部堅持三成的補助金是低利貸款，業者必須返還和支付利息，同時提供相當於貸款金額10％的認股權證。
美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，航空公司即將與政府達成協議。
依據條款，美國政府最終將取得最多美國航空的股權。美國航空的員工人數高於美國同業，該公司向政府要求60億美元薪資援助。
值得一提的是，美國航空的市值在美國四大航空公司中最小，目前約53億美元，低於向政府申請的60億美元薪資援助。
依據各航空公司10日的市值計算，美國政府最終可能取得聯合航空約2.3％的股權、達美航空1％、JetBlue 1.3％，與西南航空0.6％的股權。
按照航空業者2019年第二季與第三季的薪資和福利水準，聯合航空可獲得約60億美元補助、達美航空56億美元，西南航空約40億美元。
Raymond James分析師賽斯（Savanthi Syth）指出，償還30％的補助款讓業者陷入兩難，部分航空公司擔心在旅遊前景回復之前，公司得背負更多負債。
賽斯表示，若是航空業能迅速好轉，向政府拿取補助款可行，如果不認為業務能快速回復正軌，相信市場低迷將持續到次年冬季，業者就可能不願意加重債務負擔，如此危害更大。
依據規定，申請補助的航空業者在9月30日前不得裁員。倘若情況並未好轉，業者可能需要在夏季發布大規模裁員通知，實際裁員日期可能就在2020年美國總統大選數周之前。
(工商 )
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